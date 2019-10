Sentar-se e nada mais...

Mindfulness, está a ser difundida como uma terapia espiritual mas sem Deus, que prolifera em grande velocidade, por vezes a expensas dos governos, tal como o ioga e o reiki. São respostas imediatas ao vazio espiritual do nosso tempo, ao excesso de consumismo e do inerente stress duma sociedade cada vez mais competitiva, individualista, fragmentada física, psíquica e afectivamente, que anseia recuperar de todas as hipotéticas anomalias do quotidiano.

Nas escolas, nos empregos, em muitos outros locais, recorre-se cegamente a este tipo de meditação laica, em busca duma paz que falece na sociedade, na família, e no coração da própria pessoa.

Exilado Deus do centro da vida das pessoas, o seu vazio torna-se insuportável, pelo que recorrem e aceitam facilmente qualquer paliativo que lhes prometa a paz e a serenidade perdidas. Por vezes é mais um escape, uma fuga de si mesmo, do que uma procura séria de encontrar Deus Pai, e aí pode residir um problema, é que estas formas de meditação não conduzem o homem a Deus, porque são panteístas ou pagãs, com uma mistura de técnicas supostamente orientais, mas adaptadas à sociedade materialista e consumista do ocidente. É um facto que muitos cristãos aderiram a estas formas de espiritualidade sem perceberem a diferenças que lhes assiste, por isso não podem discernir do seu impacto.

A Igreja anima a orar como Jesus segundo e seguindo os seus ensinamentos, com confiança filial em Deus Pai, no contexto duma vida de oração e comunhão divina.

Em paz com Deus, consigo próprio e com os outros, como está expresso no Pai Nosso, o cristão reza para agradecer, louvar e amar o seu Deus.

Nas inúmeras orações vocais recomendadas pela Igreja recorremos a Deus, destas temos o Santo Rosário, na meditação ou contemplação os fiéis recolhem-se na vontade e na Pessoa de Deus, procurando unir-se a Ele, naturalmente não descuidando a prática da confissão, da comunhão e da Santa Missa.

Ana Maria Oliveira