É no próximo domingo dia 6 de Outubro, que os portugueses vão ser chamados a votos para as Eleições Legislativas de 2019, e é nestas alturas que os candidatos se perfilam, como sempre acontece, para as e apetitosas, ofertas aos portugueses, parecendo quase como naquelas praças domingueiras, da apregoada banha da cobra, de quem dá mais. Nestas alturas os candidatos, qualquer que seja o partido, mais dão, ao eleitoral, na ânsia de obterem um “votinho”, nestas alturas, a preocupação está virada, para várias áreas, como a saúde, o ensino, as reformas, etc. etc., porque depois de assentarem e ganho o seu lugar, como é óbvio tudo é esquecido, e o povo é completamente posto de lado.

E andamos nisto há 45 anos. Como dizia aquele poema da canção interpretada pelo já desaparecido e talentoso humorista, Raul Solnado...Senhor estou farto! Senhor farto! E, será mentira?

Mário da Silva Jesus