Sempre a máquina de calcular nas mãos

Após as sete jornadas já realizadas, referente ao Grupo B, em que Portugal, é o 2.º classificado, para o apuramento para a fase final do próximo XVI Campeonato da Europa de Futebol, Portugal está a pelo menos 3 pontos de poder atingir tal objectivo, defrontando no próximo domingo dia 18 de Novembro, a sua congénere do Luxemburgo, que por sinal ocupa o 4.ª lugar do respectivo grupo.

Fazendo uma análise, para as selecções que fazem parte deste grupo, não podemos afirmar que fosse um grupo difícil, pois, com o devido respeito por todas as que fizeram parte deste grupo B, vejamos cada uma delas, nos diversos rankings, quer da FIFA, quer da UEFA, o seu posicionamento.

A selecção já apurada, a Ucrânia, ocupa no ranking da FIFA, o 22º.Lugar, e no ranking da UEFA, o 10.º Lugar. A Sérvia, que ocupa, no ranking da FIFA, o 33.º Lugar, e no ranking da UEFA o 19.º Lugar. O Luxemburgo, que ocupa, no ranking da FIFA, 0 96.º Lugar, e no ranking da UEFA o 35.º

Lugar de finalmente a Lituânia, que ocupa no ranking da FIFA o 132.º Lugar, e no ranking da UEFA o 34º. Lugar, para afirmar que uma selecção ao nível de Portugal, que é somente a detentora do título de Campeão da Europa, alcançado no XV, Campeonato da Europa realizado em França em 2016, e classificada tanto no ranking da FIFA, como no ranking da UEFA, no 6º. Lugar.

Participamos já no VII Campeonato da Europa-França 1984; no X Campeonato da Europa de Inglaterra 1996; no XI Campeonato da Europa-Países Baixos.Bélgica 2000; no XII Campeonato da Europa-Portugal-2004; no XIII Campeonato da Europa-Áustria-Suíça-2006; XIV Campeonato da Europa-Ucrânia-Polónia-2012 e XV Campeonato da Europa-França 2016.

Como tem assim, como em todas as fases finais de uma grande competição, como sejam de apuramentos para as fases finais de Campeonatos da Europa ou Campeonatos do Mundo, de andar sempre e sempre de máquina de calcular nas mãos, ou à espera de ajuda de terceiros?

Ou será que não temos um grupo de jogadores de grandes qualidades?

Mário da Silva Jesus