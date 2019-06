Sem jornais não há democracia

Jornalismo que se preze luta pela democracia, escrutinando permanentemente o poder, pela transparência e cumprimento do seu programa eleitoral. Ser contrapoder. A imprensa não desaparecerá, enquanto o jornalismo for de verdade, reflexivo e desmistificador de notícias falsas procurando ser o guardião do bem comum. Tem de saber ouvir as pessoas. Informação contextualizada, com jornalistas motivados e livres, produzindo peças com substrato, para fazerem leitores cidadãos críticos e interventivos no plano político, social, económico, cultural. O jornalismo não pode ser capturado por quaisquer interesses que não seja - a elevação da cidadania. Sugere-se que incomode o poder político e jamais se deixe manipular, praticando um jornalismo de causas e sem medo! Um conjunto de princípios éticos: De dignidade, de entreajuda, de solidariedade, de justiça, de liberdade plena ajudarão os jornais e jornalistas a crescerem.

O duopólio do Google e do Facebook transmitem noticias que vão buscar, também, à imprensa - sem custos(!). Estes multimilionários gigantes da net, se querem notícias - paguem!! Os jornais não podem estar sujeitos a crises e definharem, também, porque sujeitos à pirataria através de concorrência desleal e selvagem!

O jornalismo de coragem, vigilante e sério é e será um dos baluartes da sociedade democrática.

Vida Longa à Imprensa e a quem a labora!