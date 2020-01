Sem ferry, PSD deve perder as Autárquicas

Enfim, o ponto final no chorrilho de mentiras relativamente ao ferry, não há dinheiro previsto no Orçamento Regional para 2020, preto no branco. Derrotaram os madeirenses por exaustão, ficaram com o monopólio e com os votos. A solução de transporte marítimo de carga e passageiros mais versátil e adaptiva não tem trunfos para a Madeira, sempre foi uma terra anormal.

Albuquerque mente desde 2015 e o flagrante final foi na ALR, em Novembro. Encostado à parede, não foi credível a mentir. O ferry foi desde sempre sabotado por Luís Miguel de Sousa e Duarte Rodrigues com a conivência de Jardim, Conceição Estudante, Miguel Albuquerque, o Eduardo Jesus que, supostamente, ia meter o DDT na ordem mas acabou demitido para agora ficar a tratar de barracas. Outros envolvidos da sua equipa foram Isabel Rodrigues, Cristina Loreto, Nuno Jesus, se alguns destes não foram capazes de montar uma solução para o ferry, outros compactuaram com o poder e o lóbi, por isso vão sendo mantidos ou promovidos, é sinal de que o PSD-M está satisfeito, cumpriram!

Albquerque entalou o ferry, atirando culpas a Costa e mandando Cafôfo resolver mas, outra situação vai acabar com a mesma protecção ao DDT contra os madeirenses, o processo do Porto do Caniçal que está em Tribunal, para morrer enquanto fazem mais concessões ao monopólio.

Num destino de ouro com tantos meses de pujança económica, algo não bate certo, invocam que o ferry não é rentável e querem mais milhões mas, existem 5 porta-contentores semanais. O ferry só não é viável por intervenção do GR. Ele existia. Se ninguém está interessado deve-se ao monopólio e à má imagem do governo da Madeira. Desfaçam o monopólio, dividam os negócios para haver concorrência. O ferry vinha de borla como já veio e os seus concorrentes das Canárias atrás, aproveitando as ligações que já existem com a península. O GR que faça por ajuste directo como noutras áreas aos amigos, tente a experiência de chamar o Armas, isente as taxas, acabe com o bloqueio às cargas e deixe que se criem sinergias com as Canárias sem o sabotador por perto. Um ferry fiável e para manter, ao fim de 3 anos será pouco para um mercado sempre a crescer. O medo de Luís Miguel Sousa consuma-se e os porta-contentores entram em declínio com toda a estrutura feita para encarecer. As pessoas vão preferir o ferry.

Os 3 culpados por este fim do ferry são PSD, CDS e PS, aliados pela calada do Grupo Sousa. Se o PSD-M tanto mente, forja e engana as pessoas para ganhar eleições, significa que a única situação de que teme são as eleições e, se anda aí fervendo a ver qual o candidato que pega para a CMF, então todos os madeirenses, de todos os concelhos, mas particularmente no Funchal, devem dar uma pesada derrota ao PSD-M nas próximas Autárquicas. Pensem no colectivo e no futuro da Madeira em vez de cada um na sua pança, não se deixem vender.

Estamos a inviabilizar soluções para a economia, mais eventos, alternativas à operacionalidade, baixa no custo dos transportes de carga, soluções para a exportação, a manter um custo de vida elevado (dar mais rendimento pode-se conseguir com a baixa de impostos ou redução de custos)

Sem ferry, a resposta virá nas Autárquicas, até lá ponham um ferry definitivo sem condições precárias. O povo não deve votar em promessas ou fingimentos mas sim num ferry a funcionar e sem limites.