Selvageria nos supermercados!

Não é admissível que nos supermercados, a grande maioria das pessoas está a comportar-se como autênticos selvagens egoistas, a abarcar tudo aquilo que podem, em quantidades completamente ridiculas, enquanto que aquelas pessoas que vão nas superficies regularmente, comprar aquilo que precisam para uma semana ou alguns dias, estejam as deparar-se com prateleiras vazias, e não têm acesso aos bens que sempre compraram. Isto é uma autêntica falta de respeito para com os outros, tenham vergonha na cara!

As superficies comerciais não podem aceitar de modo algum este comportamento, têm de ser definidas regras e limites, para que TODOS os clientes tenham o mesmo acesso aos bens. Cada pessoa deve poder apenas levar as quantias estipuladas pela superficie, e acabar já com esta pouca vergonha, este egoísmo desta gente, que só pensam em si! Acabem já com esta vergonha!