Sejamos sérios!

De que vale os governantes da nossa Região visitarem as empresas regionais normalmente ao fim do dia e no final da visita com a C. Social sempre presente fazerem declarações a dar grandes elogios às mesmas (sendo justas , diga-se!) e depois quando têm trabalhos para adjudicar esquecem-se das mesmas e vão direitinhos para empresas de fora da Região. Mentira? Não! Verdade, verdadezinha! Ainda pior nem sequer consultam o mercado regional. Já agora seria interessante a Secretaria Regional do Turismo publicar ou explicar a quantas empresas de fora da Região por exemplo foram adjudicados trabalhos no âmbito dos 600 Anos e para facilitar o trabalho publiquem só os ajustes directos sem consulta ao mercado regional. Mas por favor expliquem aos empresários da Madeira porque não os consultaram. Isto de dizer que se defende as empresas regionais ao fim da tarde e depois ao longo dos dias esquecermo-nos não é nem justo nem sério!