Tenho assistido, com dois bilhetes numerados na mão, à trapalhada da organização do concerto do James Arthur, o tal que depois de esgotado, afinal ainda tinha umas sobras, o que inocentemente motivou alguma regozijo.

Recomendo às autoridades fiscalizadoras que no dia do espectáculo sejam muito eficazes. No meu modesto entendimento e por razões de segurança não deviam ser aceites bilhetes acima do número 7.000. Será que vale tudo CMF?