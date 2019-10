Segunda saga Lar da Bela Vista

Convém deixar claro que a direção que está à frente desta instituição, não tem mãos a medir para que se resolva esta situação da falta de funcionários .Esta direção também tem superiores a quem passa estes dados. O problema é que a segurança social, que tutela esta instituição não apresenta soluções para que se resolva esta situação caótica...contratar desempregados do instituto de emprego da Madeira , não é solução, porque estão por pouco tempo e depois alguns voltam, mas alguns já não querem voltar, além de receberem uma miséria trabalham como nós, no duro! A segurança social tem que arranjar uma solução urgente, estamos a trabalhar com seres humanos e precisamos de estar bem para o fazer. Como o podemos fazer se não nos dão meios para isso...Esta instituição alberga cerca de 270 idosos, com todo o tipo de doenças e de incapacidades, a maioria depende de nós para tudo. O que está a segurança social á espera para resolver esta situação ? Não há dinheiro? É sempre a mesma desculpa! É urgente que a segurança social resolva de uma vez por todas, estão á espera que o barco vá ao fundo, estão a brincar com os idosos, com as suas famílias e principalmente com os funcionários que estão esgotados e sem saber para que direção seguir... Vão aparecendo uns atestados aqui e ali para colmatar o cansaço que o corpo e a cabeça vai dando sinais. Sinais esses que podem ser fatais, porque muitos já não voltam para as mesmas funções , pedindo através de atestados médicos para mudarem para funções mais leves, o que vai dificultando ainda mais a situação de quem esta a remar o barco. Será que o Senhor Presidente , que está a par desta situação há muito tempo, não tem pesadelos por não ajudar a segurança social a resolver este drama. Será que estão todos a se marimbar para nós? Se não estão, dão a entender o contrário.

Vamos esperar para ver, as cenas do próximo capítulo.

M.C.