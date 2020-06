Sector do Táxi

Sou motorista de táxi já a 28 anos e venho falar um pouco de uma novela mexicana, novela essa que tem o nome de TAXISRAM.

Bom vou começar a falar de duas pessoas uma delas foi quem roubou 450 euros a um cliente estrangeiro para fazer um transporte até Santana e não é só isto, este mesmo senhor com a alcunha de GALO TONTO tambem cobra 20 euros por cabeça para levar turistas do funchal até ao monte e não fica por aqui ele também está proibido de operar nos portos do Funchal e tem várias queixas na polícia por agressão a colegas e a clientes e agora vem todo bonito a falar na televisão e nos jornais a dizer que está a defender esta classe pelo o amor de deus um ladrão destes. O outro é um artista que paga aos funcionários das recepções dos hotéis para tirar clientes aos colegas que estão um dia inteiro nas praças em frente aos hotéis para poder ter dinheiro para o sustento da família e vem este padre tirar o dinheiro do sustento dos colegas e nem só passa a vida a dizer mal do presidente da AITRAM e do Diretor da CPPME pelo trabalho que estão a realizar, este senhor tem que ter vergonha e pedir desculpa aos colegas pelo o dinheiro que tira do sustento das casas dos colegas.

Estes dois senhores andaram a pedir dinheiro aos colegas para formar uma associação mas o que mais da tristeza é ver colegas a ser enganados por estes dois senhores que ainda mal começou essa novela e já estão a brigar, por favor colegas abram os olhos como é possível ter estes dois a frente de alguma coisa para defender a classe se são eles mesmos que estão a aldrabar os poucos clientes deste setor.

Eu tive a liberdade de escrever isto como forma de alertar aos motoristas de táxi para não caírem na conversa destes dois não vão atrás das conversas de fóruns porque depois irão reparar que não é nada daquilo que eles falam .

Um forte abraço a todos os colegas motoristas de taxi.