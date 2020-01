Secretário da Saúde, mais atenção

Venho por este meio pedir ao secretário regional da Saúde para estar atento a alguns casos que se têm passado no Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal. Na passada sexta-feira dirigi-me a este centro de saúde para ir a uma consulta mas deparei-me com uma senhora doente. Fui à secretaria pedir uma cadeira de rodas para ela, mas a funcionária disse-me que não podia sair dali para ir buscar a cadeira. Tive de ser eu mesmo a ir buscá-la ao 3.º andar se não a senhora ficava ali sem ajuda.

Horácio Brito