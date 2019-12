Saudai o Marítimo

Caro presidente, esta não é uma afronta à sua pessoa nem à sua equipa, trata-se sim de uma afronta às suas tomadas de decisão e as consequências que isso terá no Club Sport Marítimo.

Numa entrevista realizada em setembro deste ano ao Canal 11, Carlos Pereira comenta sobre a sua atual gestão de tentar tornar o C.S. Marítimo num clube “à inglesa” e de incentivar o jogo a tornar-se um espetáculo pelo meio de evitar concentrações de adeptos, não legalizando claques ou grupos organizados de adeptos. Vamos então analisar as consequências que os desejos pessoais de uma pessoa terão no clube, antes de mais, caso o presidente esteja a ler esta crítica, aconselho-o a si ou a algum elemento da sua direção a ler “Understanding Organizational Culture” de Mats Alvesson para ter uma completa noção da importância da cultura e dos hábitos de uma organização na sua gestão.

O Club Sport Marítimo é um clube histórico, um clube do povo, com as suas origens vindas de pessoas ligadas ao mar, é no mínimo questionável esquecer os valores do clube em detrimento de esta ideia de tornar a ida ao Estádio do Marítimo um “espetáculo vivido como em Inglaterra”, pergunto então ao Carlos Pereira, alguma vez viu um jogo da Premier League ao vivo? Se sim, que ilações tirou? Só presenciando ambos os ambientes é possível perceber que a maneira de ver o futebol é diferente, mas isso não acontece por acaso, é a melhor liga do mundo, com um futebol atrativo de se ver, com um grande investimento e num país diferente. Se o Carlos Pereira acha que deve tornar o C.S. Marítimo num clube de estilo inglês que pense antes que está em Portugal, a cultura portuguesa é diferente da inglesa, se os adeptos do Marítimo querem um ambiente fervoroso no estádio, algo que em Inglaterra é completamente o contrário, que assim seja.

Falando de espetáculo, nada melhor que juntar o espetáculo do futebol ao espetáculo e a festa dos adeptos? Exato, o espetáculo faz-se também nas bancadas pelos cânticos e pela festa que é o futebol, se para o Carlos Pereira a ida ao futebol deve ser um espetáculo de se ver sentado a bater palmas no silêncio da bancada aconselho-o a procurar outro clube para presidir ou gerir porque está certamente no lugar errado. É incoerente o que Carlos Pereira propõe quando em 2018 pede o apoio dos adeptos do Benfica quando o Marítimo defrontou o Sporting C.P. ou o F.C. Porto, será que ninguém lhe explicou que em Inglaterra é hábito apoiar um só clube?

Poderia estar a criticar a falta de sucesso desportivo, mas isso é relativo e deixa de fazer sentido assim que as vitórias aparecem, critico sim a falta de um projeto, a constante mudança de treinadores que destabiliza a estrutura e que não beneficia em nada o desenvolvimento da equipa principal de futebol.

Como se isso não bastasse, as constantes falhas e desaproveitamentos começam a notar-se cada vez mais. Com um potencial tão grande para crescer, a direção do clube continua a falhar. O marketing do clube é no mínimo lastimável, as falhas em cumprir os contratos como o exemplo de Petit e de outros casos e a falta de profissionalismo na estrutura do clube são exemplos vergonhosos para um clube com tanta história e com uma massa associativa a fazer invejar a tantos outros clubes no nosso país.

Termino com uma frase que encontrei num comentário de um adepto do Marítimo nas redes sociais, “Eu gostava de ter um Presidente que fosse do Marítimo e não um que acha que o Marítimo é dele.”