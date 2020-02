São demasiados atropelamentos

Mais uma vitima mortal, desta vez um atropelamento na Rua do Campo do marítimo e numa passadeira. É inadmissível a quantidade de atropelamentos que acontecem nesta ilha, é inacreditável a falta de respeito para com os peões de grande parte dos automobilistas na Madeira, que circulam nas localidades à velocidade que lhes apetece. A culpa destas mortes, é em grande parte das entidades incompetentes e ausentes, que permitem que estes condutores pratiquem estas infracções, entidades que deveriam controlar assídua e diariamente as velocidades e o desrespeito, mas pouco o fazem. Quanto aos senhores da Câmara Municipal do Funchal, responsáveis por este pelouro, deviam sentir-se culpados e cheios de remorsos... porque a população clama por redutores de velocidade em inúmeras zonas da cidade, onde vivem diariamente com o perigo e a insegurança aos seus pés, e estes senhores estão-se simplesmente nas tintas para as centenas de pedidos de colocação de lombas. Que lhes pese na consciência mais uma morte estúpida e que era evitável, se nesta rua de aceleras, existissem as lombas que são necessárias e que já deveriam lá estar!