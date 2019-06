São demasiados acidentes na Madeira!

Foram 4 capotamentos na última semana, acidentes envolvendo motociclos são praticamente todos os dias, atropelamentos tem sido 3 a 4 por semana, e acidentes em geral envolvendo automóveis são às dezenas, e eu pergunto: isto não são demasiados acidentes para uma ilha como a Madeira?? Porque é que as pessoas teimam em conduzir a velocidades claramente superiores ao que é permitido e ao que nos indica o bom senso? E associado a tudo isto, existe claro muita agressividade e muita falta de civismo e de educação ao volante, o que é deveras lamentável. E perante estes números vergonhosos, temos uma polícia extremamente ausente, ineficiente, e que imagine-se, numa região com esta má fama e com estes excessos, tem o único radar existente avariado!? Será que eles se apercebem desta estatística vergonhosa? É mais que óbvio que a ausência nos últimos tempos do controlo de velocidade, está já a dar os seus frutos. Eu aconselho aos peões, aos automobilistas e aos motociclistas civilizados e respeitadores, que redobrem a vossa atenção, pois esta ilha está um perigo... é demasiado Farwest!