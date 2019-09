Salvemos a Amazónia

Caso a Amazónia fosse um país, seria um dos dez maiores do mundo.

Um milhão de indígenas que aqui vive chama à gigantesca floresta tropical, casa!

Uma em cada dez espécies vive lá.

Este espaço confere 70% do Produto Interno Bruto aos sul-americanos. As continuadas queimadas, a prolongarem-se até 2050, perder-se-ao 2/3 da Amazónia e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, continua a pegar fogo! Os sustentados, com ajuda do governo, agronegócio, extractivistas que perfuram o solo da Amazónia e madeireiros são os responsáveis pelos gigantescos e mortíferos fogos que ali se verificam há semanas consecutivas!

A atitude de ameaça e bravata daquele é revelador de indigência política atroz! A Amazónia continua a arder e o presidente mostra (ainda) reserva política em aceitar ajuda(!). Estará obnubilado?