Saber viver o espírito de Natal todo o ano

Nos próximos dias (só agora o tempo do Natal terminará) irei ter de fazer algo que não gosto nada, desmanchar os enfeites do Natal. Gosto muitíssimo de os fazer, mas o contrário não.

Adoro a época natalícia e preparar tudo, apesar do cansaço que causa, dá-me um enorme gozo, especialmente ajudar a fazer o presépio, com muitos pastores com animais, que ao serem avisados do nascimento de Jesus foram logo na sua simplicidade e normalidade adorá-Lo e com os Magos, pessoas não crentes, de muito longe, que seguiram a estrela para também O adorar, levando-Lhe, como presentes, ouro, a simbolizar a realeza e a divindade, incenso o Seu sacerdócio e mirra a Sua Paixão e Morte.

Arrumar tudo e fazer voltar a “normalidade” à casa causa-me sempre alguma melancolia. No entanto, por estes dias ouvi a homília do Senhor Cardeal Tolentino Mendonça, da Missa de Reis, celebrada na igreja do Campo Grande e retive uma frase que me irá ajudar nesta tarefa. “Arrumemos o presépio na caixa, mas não o espírito de Natal!” E pus-me a pensar: “qual é a principal lição do presépio, que é sem sombra de dúvida onde reside o verdadeiro espírito de Natal?” O Papa Francisco responde, na Carta Apostólica do Papa sobre o presépio, “Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar, com simplicidade e alegria, o mistério da encarnação do Filho de Deus. De facto, o Presépio é como um Evangelho vivo que transvaza das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade d’Aquele que Se fez homem a fim de Se encontrar com todo o homem, e a descobrirmos que nos ama tanto, que Se uniu a nós para podermos, também nós, unir-nos a Ele.” Portanto a principal lição do presépio é que Deus Fez-Se uma Criança para nos aproximarmos Dele. Quem não se “derrete” a olhar para um bebé? Normalmente, onde há um bebé, ele passa a ser o centro de todas as atenções. Portanto essa deve ser a principal lição a reter do presépio...Jesus deve ser o nosso centro de atenções. Assim, o verdadeiro espírito de Natal que devemos extravasar para todo o ano deve ser levar Jesus para onde formos e com quem estivermos, falar-Lhe de tudo o que nos acontece, seja bom ou menos bons, rir e chorar com Ele, no fundo fazer Dele o nosso verdadeiro Amigo, a Quem contamos tudo, mesmo tudo.

Ainda o Papa Francisco diz “o presépio, na sua genuína simplicidade, lembra-nos que na vida não é a quantidade de coisas que conta, mas a qualidade dos afectos. E, atraindo o nosso olhar para Deus, pobre de coisas e rico de amor, recorda-nos o essencial.” Portanto vou tentar pôr em prática o conselho do Senhor Cardeal Tolentino Mendonça e arrumar o presépio “grande” na caixa sem melancolia, deixando um presépio pequeno sempre exposto, para me fazer lembrar, ao longo de todo o ano, que o que realmente importa é saber cuidar da nossa relação com Deus, encontrando-O nos que nos rodeiam, especialmente Família, amigos, colegas e também no meio ambiente, que sem desespero mas com responsabilidade devemos cuidar, fazendo cada um a sua parte para melhorar a qualidade de vida de todos. No presépio devemos aprender que ser feliz é tão simples, mas tão simples...mas infelizmente, muitas vezes esquecemo-nos dessa simplicidade e complicamos tudo.