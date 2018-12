Rumo aos 700 golos

O Cristiano Ronaldo marcou até ao final da Época 2017/2018 - 85 na Selecção Nacional, 5 no Sporting, 118 no Manchester United e 451 no Real Madrid - 659 golos.

Na presente Época depois de assumir um novo desafio na Juventus, já averbou 11 golos - 10 na Liga Italiana e 1 na Champions - até este momento e caminha tranquilamente e alheio a todas as polémicas em direcção aos 700 golos.

Depois de mais um ano recheado de diversos êxitos amplamente divulgados na Comunicação Social e apesar das farsas vergonhosas protagonizadas por alguém que duma forma que só descredibiliza a própria modalidade, ao não premiá-lo - parece que a nova filosofia não é premiar mas sim penalizar o Melhor - justamente com os galardões individuais merecidos, ELE continua a bater recordes.

A resposta será dada novamente dentro das 4 linhas, que é onde o Futebol mobiliza e galvaniza os adeptos do desporto-rei, porque tudo o resto não passa duma monstruosa falsidade que poderá ser perigosa para o futuro da modalidade.

Força Cristiano Ronaldo o Melhor dos Melhores de todos os tempos.