O coração da cidade do Funchal, debativél se será ou não uma das mais conhecidas da cidade, sem tráfico automóvel, só tráfego humano. Verdadeiramente recomendável, para uma cidade tao pequena como a nossa.

Nos últimos anos atravessou talvez uma das maiores transformações na nossa cidade.

Correntemente existe grande diversidade de restaurantes, com diferentes cozinhas começando pelo O Espaço restaurante clássico mediterrâneo, do qual o proprietário foi o instigador da renovação da rua, em relação a restauração, aproximadamente 10 anos, há restaurantes para todos os gostos, italiano, índia, tapas, piza, padaria sem esquecer o normal café, bares, lojas de frutas etc. Prédios públicos, escritórios, residências, e apartamentos. Typical city living.

A transformação da rua da carreira, precisa neste momento toda a ajuda e suporte da nossa câmara municipal do funchal, através da nova presidência, que aparentemente se está a tornar-se mais cooperativa com o comércio, tentando a revitalização do centro da cidade, é altura de criar estímulos, sugerir ideias, incentivar os novos, empresários a se cometerem não só para o bem deles financeiramente mas para o bem da cidade.

Na minha ultima visita para jantar na rua da carreira, senti que faltava cor verde, vida, luz, animação, tapa sóis numa palavra atmosfera.

Sr. Presidente da CMF sem dúvidas o senhor é o mais importante cidadão da nossa linda cidade, como tal, cai nos seus ombros a absoluta responsabilidade, de manter a nossa cidade, limpa, propriamente electrificada, segura, cheio de cor e flores e luz resplandecentes, para bem de todos e do turismo.