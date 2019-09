Rua da Arvore em Machico levou um “remendo”

Uma das mais nobres funções de um executivo camarário é conjugar esforços para canalizar fontes de investimento e de desenvolvimento para o seu município. Pelo menos aparenta ser essa a expectativa do povo, que deposita no político a sua confiança e o seu voto. Machico, terra de alternância democrática, sempre teve, na expectativa da população, o investimento e a modernização da sua cidade e do seu concelho. Há uma visível distinção da natureza dos investimentos efetuados pelos diversos partidos que governaram a câmara municipal. Não obstante da importância dos investimentos, no início da presente semana, Machico despertou, bem no coração da cidade, com um aparato pouco habitual de maquinaria pesada, provavelmente com o objetivo de proceder à reparação do asfalto na Rua da Árvore. Finalmente! Algum sinal de investimento, apresar de ser em véspera de eleições, é sempre bem-vindo! Há que justificar os mais de 15 milhões de euros que os machiquenses já contribuíram em impostos para o município de Machico. Pensava eu, estamos perante uma grande empreitada, nada habitual neste executivo socialista, que apesar de não ter aberto qualquer concurso público para a obra (também habitual neste executivo que só faz ajustes diretos para os amigos), a obra teve como produto final uma série de remendos de asfalto a “jogar à bisca”. Tanto incómodo provocado pela ação das poeiras e pelo ruído das máquinas, merecia uma substituição total do asfalto com a qualidade desejada. Afinal estamos a falar de uma das artérias principais da cidade de Machico, que serve de entrada para os Paços do concelho. Será exigir muito ao atual executivo socialista que realize uma obra com qualidade? Machico atualmente exibe numa das suas artérias principais, um asfalto remendado, uma calçada típica madeirense com alguma degradação e com a necessidade de ser reparada, e com uma inédita lomba de calçada em frente à Câmara Municipal. Parece redutor para uma cidade tão nobre e grandiosa. É urgente voltar a colocar Machico no rumo certo!

Norberto Maciel Ribeiro