Confesso que estou em pânico com o que se passa na Rua Bela de São Tiago. Estou a viver aqui há 16 meses sensivelmente, e neste espaço de tempo é o 3º incêndio na mesma casa, com o mesmo autor. As autoridades têm conhecimento do caso. Um sem abrigo usa e abusa de uma casa devoluta, vai às “compras” durante a noite, faz as suas negociatas, tem noites que tem companhia o que não nos deixa dormir falam em alto e bom som a altas horas da madrugada. O que mais me preocupa é a sua veia de incendiário. Na madrugada do dia um de Fevereiro voltou a acontecer, a tragédia está anunciada, as autoridades sabem quem é a pessoa em questão e até agora nada foi feito. Perguntei ao agente com quem podia falar é uma confusão, uns mandam para aqui outros empurram para ali. Agora pergunto três incêndios na mesma casa o mesmo autor e até agora não fizeram nada... Estamos a falar de uma rua com casas devolutas, onde o perigo espreita a toda a hora. O que mais me revolta é que as autoridades não fazem nada. Passado um tempo, nesta ultima vez pouco mais de meia hora depois de os bombeiro terem abandonado o local e a policia ele voltou. Está a ocupar a outra garagem. É um amontoado de lixo e este senhor continua impune a tudo e sabem quem é ele. Estão à espera que algo de mais grave aconteça...

MLFNC