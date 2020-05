RSI e Rendimento Adequado

Vejamos, a abordagem completamente errada, de alguns deputados, de alguns partidos, focados numa etnia, ou comunidade, o problema em Portugal, e com os apoios sociais, são os regulamentos de candidatura a apoios sociais, o foco deveria ser a alteração dos regulamentos, que permitem aos candidatos usufruir de apoios sociais. A abordagem política, da qual discordo, não significa, que não tenham razão.Em portugal, o programa “Rendimento Adequado”, que deveria abranger o universo de todas as famílias, portuguesas, deveria ser implementado, substituindo de forma definitiva o anacrónico e despesista RSI, e até injusto, porque exclui portugueses, na miséria, e a muitos da classe média, excluídos, mas contribuintes activos; chega a refugiados aos quais não sabemos ao que vêm, embora aqui, a questão dos refugiados, a conversa é mais complicada.A “adequação do rendimento”, entendida como o valor dos recursos considerados suficientes para realizar um nível de vida minimamente aceitável, tornou-se um conceito central no debate europeu de política social. É aqui que os governos e os políticos se devem focar.Ao que parece o governo socialista, esqueceu por completo, este programa, e prefere as políticas, “raríssimas”, de IPSS centradas e focadas na caridade e esmola. Aliás esmola, foi como se referiu ao RSI, um membro de uma certa federação de uma comunidade Portuguesa, cujas famílias usufruem de RSI; 90% das famílias, recebem, 4% do RSI nacional, 10 vezes mais que a restante população Portuguesa, no entanto, muitos são empresários, ou desenvolvem actividade empresarial familiar; e cujo “modus operandi” é não pagar, nem contribuir nada para a sociedade onde dizem estar inseridos e integrados!A mesma que constitui 5% da comunidade prisional em Portugal, e são apenas 0,37% da população. Ora se temos um PM, que não liga a mínima, a esta problemática, então o Sr. PM não se preocupa com esta situação!!!Em Portugal, desde que o indivíduo tenha cidadania portuguesa, á luz da lei vigente, podem, desde que se,enquadrem nos actuais regulamentos de candidatura, candidatar-se a apoios sociais, entre eles, o RSI. Mas o que salta à vista de todos, é como é possível, certas e determinadas comunidades, os processos de atribuição de candidaturas, ultrapassar os 90%, e então o Sr. Costa não acha que tal constitui um problema, que tem de ser resolvido e não alimentado.Quando se afirma que algumas, comunidades, fortemente apoiadas, por programas sociais, são problemáticas, ao nível social e de integração, as estatísticas que temos, demonstram, que tal é um problema, que os decisores políticos não podem varrer para debaixo do tapete da Assembleia da República.O foco, não deverá ser uma comunidade, nem uma etnia, o foco, político, deverá ser sim a emenda urgente dos processos de candidatura, mais exigentes, fortemente monitorizados, e também, fortemente penalizados se atribuídos com recurso a falsas declarações. São precisos resultados e mudanças de comportamento face aos apoios atribuídos. São apoios sociais e não são gorjetas.Mas o esforço crucial será implementar o programa Rendimento Adequado e centralizar, unificando o apoio social reforçando os orçamentos familiares, sempre que necessário e sem excepções , porque existem famílias excluídas da classe média em sérias dificuldades, com filhos na universidade e habitação para pagar, e ainda por cima pagam religiosamente impostos.