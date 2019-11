Ribeira dos Moinhos Faial

De tanto se falar da EXTRACÇÃO de inertes por parte das empresas concessionadas ao governo, não há NINGUÉM que veja o que se está a passar na ribeira dos moinhos no Faial? Existe um buraco com o mínimo de altura de 6 metros e as máquinas não param de SUBIR pela ribeira acima. E quando chegar a escola primária de São roque do Faial? irão escavar por baixo? E as paredes subjacentes a ribeira? Gostaria que houvesse alguém que deitasse sentido ao que se passa nesta ribeira. Depois dos problemas acontecerem, não há remédio a dar. Se dúvidas houver apareçam por cima da ponte do Faial e vejam com os vossos olhos...