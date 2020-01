“Na Ribeira Brava pode ser o actual presidente ou um candidato do PSD-Madeira”. Esta é uma frase lapidar da entrevista de José Prada ao Diário. Forma absolutamente patética para chamar de tontinho ao presidente Ricardo Nascimento, ainda que envolvendo uma ameaça latente tipo ou aceitas ou nós concorremos. O PSD pelos vistos só pode “ganhar” câmaras com candidatos que não são seus. Este PSD já não tem estatuto vencedor. Já não arranja candidatos vencedores. É a desistência a favor de quem recusa ser do PSD. É preciso apoiar o vencedor. Não interessa a que custo político nem quanto se tenha que agachar.