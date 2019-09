As eleições na Madeira, estas ultimas, fizeram lembra-me, uma “bebedeira de poncha”, nos anos 80, quando a aguardente, era mesmo boa: votou-se na bipolarização, só pela trabalheira de procurar o partido certo entre tantos, em simultâneo que se via a mesa de voto a circular na sala; toca a despachar: votei, votado está. Maravilhados ficaram os “donos disto tudo”, na ressaca, eleitoral, e quando tudo, está decidido, a tasca fechou às 19 horas, fazem a caixa, e nossa, estão ricos, são donos do governo e da oposição. Não se percebe, a preocupação do Albuquerque, nos bastidores, os investidores, e donos da tasca, mandam, no fofo, rosa, e quando for para passar, uma proposta que interessa ao governo, amando dos “donos disto tudo”, eles tratam de fazer acontecer a votação certa; no entanto, chamar o “cigarrilha” á cabine fica, bem, assim o CDS, compõe o ramalhete da democracia, o povo, precisa de ser, clarificado: coitados estão nauseados e todos vomitados. Mas o melhor aconteceu, as vozes mais chatas, e esganiçadas, da esquerda, foram postas a mexer, com excepção de uma, que agora fica sentada, falando sozinha, até um dia que lhe apaguem a luz de vez. Muito bem, o povinho, escolheu, e muitos foram, “convidados a escolher”, recompensados, previamente, e ao estilo do tipo, das “trinta moedas”, votaram, bem, orientados, e não falharam, mesmo perdidos a orar a deus baco. Esta democracia, plantada no Atlântico, uma pérola preciosa, para os que da democracia, fizeram, um chiqueiro onde os porcos, se alimentam de alfarrobas, finalmente conseguiram a tão esperada bipolarização, monopolizada, pelos seus apoiantes, os tais que nos bastidores se alimentam à décadas do orçamento regional: já repararam nalguns independentes na oposição, que são os que defendem interesses privados do “patrão”. Já os que estão no governo, esses, não fazem segredo. Duvido que este governo, pela estabilidade, mesmo imposta pelos “seus investidores”, se aguente, é que os problemas a resolver são muitos, e eles estão presentes, a ferver no caldeirão social, e os primeiros sinais de chatices já nasceram: as exigências sobre a presidência da ALRAM e a vice-presidência do governo, a tal que seria extinta. Aguardemos, o circo, em breve, abre portas, e o terceiro cenário, “eleições antecipadas”, já é ovo. Os partidos que foram contemplados, com, umas férias da ALRAM, devem sim se preparar, para assistir, na plateia, ao circo do arco da governação, e acima de tudo, mantenham-se preparados, todos para o ginásio, em breve, serão chamados a voltar pelo povo, que ressacado, agora acorda, com uma tremenda dor de cabeça: ámen, esperai com calma e serenidade, sem fazer campanha em adros ou em igrejas; evitem também as tascas, assim como as palavras duras, só aumentam a raiva. Mantenham-se visíveis e vigilantes.