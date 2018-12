Resposta ao Exmo.Sr. vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Começo por agradecer-lhe o seu esclarecimento, mas não vislumbrei nenhum plano de acção para a problemática apresentada. Divagou, mas a solução concreta para a questão, ficou, parece que à mercê de muitos factores. Habitualmente, no mês de Dezembro, as pessoas ficam imbuídas do espírito natalício, mas parece que o mesmo ainda não “tocou” certos e determinados corações e penso que vai perceber porque o afirmo, mais adiante.

Em primeira instância, venho sugerir-lhe que em relação à designação atribuída erradamente por mim, no que se refere a ter empregue o termo canil, baseei-me e confiei, naquilo que me foi dito ao telefone, por ambos os colaboradores, que se sempre se referiram ao espaço como sendo um canil, logo sugiro-lhe que esclareça também os funcionários para que prestem informações o mais acuradas possíveis porque é isso que faço no meu local de trabalho e quando não possuo conhecimento de causa, informo-me no sentido de prestar um melhor serviço e assim, elucidar a outra parte da melhor forma possível. É impossível sabermos tudo, sendo que quem o afirma, não tem noção das suas limitações e efectivamente admito que não tinha conhecimento desde facto. No entanto, se nem aqueles que estão dentro do convento, sabem o que se passa lá dentro, está a apontar o dedo na direcção errada.

Após ler a sua exposição, parei, reflecti e no meu entender, traduziu falta de empatia pela situação, pelo animal, pelas pessoas porque ao contrário daquilo que teimaram veemente ao telefone, numa segunda abordagem, o cão não se encontra na via pública, mas sim na entrada do prédio, local no qual alimenta-se, urina e defeca. Imagine ter este cenário à sua porta! Como é que reagiria, como é que procederia?! Falta às pessoas calçarem os sapatos dos outros e penso que em momento algum tentou calçar os meus. E sei que não vai levar a peito porque foi só mais uma das minhas invocações genéricas.

Desde o passado domingo, é uma odisseia, entrar e sair do prédio com o meu filho de dois anos porque não conheço o background deste animal, não sei se está saudável, sendo que aparenta já ter alguns “bicharocos”. Verdade seja dita, não posso atribuir culpas ao município pela ausência de consciência cívica por partes dos munícipes que abandonam os seus animais, mas posso apontar o dedo por não salvaguardarem os restantes desta inconsciência.

Finalmente, vou aceitar o seu repto e assim que for oportuno, agendarei com todo o gosto uma visita às instalações do CRO – Centro de Recolha Oficial e endereço-lhe outro: enquanto não for encontrada uma solução para o dito animal, imagine que quando sair e entrar na sua residência, tem um cão abandonado ou perdido à entrada, que não tem conhecimento do estado de saúde do mesmo, mas que se apercebe que devido à ausência de cuidados de higiene, poderá ter já seguramente “segundos habitantes” e sabe-se lá mais o quê. Por outro lado, tente também vislumbrar a tristeza do dito animal pela situação pouco condigna em que se encontra e sentir-se com as mãos e os pés atados porque já bateu a inúmeras portas, mas como vivemos numa sociedade em que a grande maioria só olha para o seu umbigo, só se interessa com o seu bem estar e não demonstra interesse genuíno pelos demais, não há evolução da dita situação.