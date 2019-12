É verdade, que todos podemos, opinar e comentar, de forma livre, qualquer assunto, ou tema.É também, verdade, que o devemos fazer de forma respeitosa e educada, em especial, nos cingindo ao tema, ou ao assunto em discussão. Mas opinar e, ou comentar de forma RAMEIRA e ofensiva, diz muito sobre a personalidade do comentador, não lhe interessa, o assunto, nem debater o tema, está focado em ofender e ameaçar a pessoa.Tenho ao longo, destes últimos anos, em que o DN da Madeira, está disponível numa plataforma online, onde a acessibilidade da noticia é realizada, em tempo real, “no momento”, e em cima do acontecimento, a comportamentos de comentadores, indignos, ofensivos, e até de ameaça há integridade física dos autores, dos artigos publicados, e em especial, na discussão da noticia, e sobre a opinião dos comentadores. A injúria, a difamação e a ameaça, é real, está escrita, mas sob a forma, acobardada e refugiada do anonimato. Sempre, e quem quiser se dar “à maçada” denunciar nas instanciais policiais competentes.Até se aceita, que existem, milhares de perfis falsos, outros, como de resto também, existem, de utilizadores já falecidos, mas que continuam, activos, que comentam, e até interagem, e dizem, algumas verdades, que tem de ser ditas, numa terra, onde dar a cara, pode custar o emprego, a dignidade, o bom-nome, e ao que parece por vezes, a integridade física.O que é inaceitável, são os comentários, que tenho, observado, desde á muito, e o esforço, que se faz, para não responder, é titânico, confesso, que muitas vezes, inclusive arrependi-me amargamente de “deitar achas na fogueira”, para responder a gente mesquinha, medíocre, alguns, apenas ao serviço, de outros, que confundem, e misturam as coisas, no entanto, quando outros, com licenciaturas, e em profissões regidas por códigos deontológicos, fazem da moral e da ética, “tabua-rasa”, muitas vezes agindo, não prejudicando o seu adversário, politico, mas familiares directos, e desta gente, só se pode concluir, que são gente de maus princípios, sem dignidade, nem honra, nem respeito mínimo pela observância de regras de conduta e de cavalheirismo.

José Edgar Marques da Silva