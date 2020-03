O Primeiro Ministro (PM) sempre que o País enfrenta um problema grave, já tinha sido assim com os incêndios, remete-se de imediato a uma espécie de “quarentena” tentando passar o mais despercebido possível entre gaguejos e hesitações, refugiando-se atrás dos ministros e até do Presidente da República, numa tentativa de esperar para ver se a coisa entretanto passa. Sabe-se que o seu forte não é agir e resolver os problemas mas adiá-los e justificar-se culpando 3ºs., com a eterna promessa de que para o próximo OE é que será. A sua mestria é no aproveitamento político e populista de situações que lhe possam ser propícias. Foi o que aconteceu agora em face do fracasso das negociações para a mutualização de dívida pela União Europeia (UE) com a emissão de “coronabonds”, não por o acordo falhar o que era expectável, mais pelo inêxito da sua badalada “habilidade” negocial. A sua invetiva contra o Ministro das Finanças da Holanda (MFH) mais do que pela recusa dos “coronabonds”, foi por este ter posto o dedo na ferida sobre o desinvestimento de alguns países na Saúde, quando andaram estes últimos anos a gabar-se de crescimentos acima da média da UE. E se é verdade que na atual situação é aberrante e inconsequente o pedido do MFH para que Espanha e Itália sejam investigadas por “falhas” no combate à pandemia, não é menos verdade que esse não é o cerne da questão, mas sim a mutualização de dívida que vai contra as regras da UE e que obrigaria antes de mais alterá-las. Aliás para fazer face à gravidade da atual situação foi acionada a cláusula de derrogação geral do quadro orçamental da UE que permite aos estados membros flexibilidade para tomar as medidas económicas necessárias para fazer frente à pandemia. O PM não teve foi coragem de incluir na sua invetiva os outros países que se opõem aos “cornabonds” nomeadamente a Alemanha que é a chave da questão e não a Holanda, como o PM nos tentou impingir naquele seu manifesto de mero aproveitamento político “repugnante”.