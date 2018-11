Remoção de fibrocimento/Amianto do Bairro da Ajuda

A IHM exibe com orgulho uma placa em que cuida e que removeu o fibrocimento (telhado com amianto) do Bairro da Ajuda... para vossa informação, o bairro é composto por blocos de apartamentos e de moradias construídos todos por esta instituição! (a Resolução da Assembleia da República n.º 24/2003, de 2 de Abril recomenda ao Governo que proceda, no prazo máximo de um ano, à inventariação de todos os edifícios públicos que contenham amianto na sua construção, elabore uma listagem desses edifícios e posteriormente assegure a remoção dos materiais nocivos). As moradias fazem parte dessa listagem (não é só os blocos de apartamentos), como tal é dever e obrigação da IHM substituir o amianto que lá colocaram e que é um perigo público (ainda para mais numa zona turística).