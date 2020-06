Regresso em grande

É o que desejamos - Direção, Equipa Técnica, Plantel e Massa Associativa - ao GLORIOSO MARÍTIMO no jogo em que recebe na próxima 5ª feira, dia 04/06 às 18,00h, no Caldeirão/Fortaleza o Vitória de Setúbal e só com um desfecho na mente: a vitória.

A Direção na pessoa do Presidente SR. CARLOS PEREIRA, foi inexcedível na procura das adequadas soluções/situações para que se termine a época atingindo os objectivos delineados para a mesma.

À Equipa Técnica compete rentabilizar em cada jogo, o Plantel que tem à disposição, no sentido de conseguir ultrapassar as dificuldades inerentes a este inesperado momento, para conseguir os resultados em consonância com o historial do MARÍTIMO.

Ao Plantel sugere-se um empenhamento, sacrifício e entrega, bem como total adaptação à nova realidade e os resultados positivos aparecerão como corolário lógico desse esforço.

À Massa Associativa recomenda-se um apoio - a transmissão de pensamento gera uma espécie de telepatia, que funcionará em pleno na mente de TODOS os Executantes envolvidos no(s) jogo(s) - fortíssimo em cada jogo, nesta recta final da época, para que no fim possamos comemorar a classificação que garantirá a 41ª presença no mais alto patamar do Futebol PORTUGUÊS.

Viva O MARÍTIMO!

José Ilídio Baptista Martins