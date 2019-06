Regionais 2019

Em Novembro provamos vinho novo; esperemos brindar a uma nova ALRAM onde as minorias tenham uma influência do genero, fiel na balança: esperemos que o próximo governo tenha origem na ALRAM. Se o povo for inteligente, vota de forma a não conceder maiorias absolutas directas, uma maioria tem de ter origem num cocktail político pós eleitoral.Estamos fartos...de prepotência; do culto da personalidade, de narcisismos políticos doentios e de mimados na política: dispensamos gente que ainda anda ao colo. Em Setembro sejamos nós povo a decidir... não lhes facilitem a vida; antes pelo contrário obriguem- nos a negociar sem o conforto e a segurança de uma maioria absoluta.Metam, abstencionistas, a “abstenção” no parlamento, votem e incomodem, e façam, ruir o “arco-do-poder”.