Após 4 jornadas da época 2019/2020 - 3 Treinadores já foram dispensados - sugiro algumas reflexões relacionadas com o MARÍTIMO.

O 1º a refletir foi o Presidente CARLOS PEREIRA - reforçou o Plantel, mantendo o rigor patenteado ao longo de 23 épocas, que garante a estabilidade financeira - após um época que provocou alguns sobressaltos indesejados.

O Mr. Nuno Manta Santos - a quem desejo os maiores êxitos ao serviço do MARÍTIMO - é um jovem Treinador que poderá a exemplo de outros que por cá passaram catapultar a respectiva carreira para voos mais altos, no entanto recomendo muita prudência em relação a algum(ns) termo(s) que aplica, para evitar atritos com a Massa Associativa, contribuindo para que a mesma continue a apoiar fortemente o MARÍTIMO em todos os momentos.

A Massa Associativa representa uma mola impulsionadora e determinante na prestação - assobiar aos 3 minutos de jogo, é uma legitimidade, não será certamente o apoio mais adequado, muito menos desejado, de quem tem o dever de: apoiar, honrar e dignificar o MARÍTIMO em todas as situações, mas isso é uma competência individual que deve ser respeitada - da Equipa em cada jogo.

Vamos - AS FORÇAS VIVAS - ultrapassar estes acidentes de percurso, apoiando tudo e TODOS no próximo jogo com o Belenenses, com um único objectivo: a vitória.

Viva o MARÍTIMO!

José Ilídio Baptista Martins