Reflexão do dia

Muitos temos que reflectir no que queremos para dia 22 de Setembro. Muitos nem querem saber da política, mas deviam de saber que realmente temos algo a dizer e a manifestar. Temos que votar em partidos que realmente queiram fazer a mudança e não votar nos partidos do sistema, pois vimos que estes partidos não fizeram nada por esta região até agora. Um exemplo de um partido que pode fazer a diferença é o PTP (Partido Trabalhista Português), pois tem pessoas que falam a verdade e querem fazer a diferença pela região. Devemos de usar e agarrar nas gerações após 25 de Abril de 1974 até 31 de Dezembro de 2001, pois não tem gente no poder e poderá ser uma solução para a mudança do país, pois essa geração é a tal que representa a Juventude e para mim a Juventude é a Chave do Futuro. Portanto, Votem no que for a sua intenção de voto e faça-se ouvir e acredite que se não votar sempre nos mesmos, verá diferença na sua vida.