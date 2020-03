Redes Sociais a prejudicarem as pessoas

A minha conta do Facebook foi desativada e não sei porquê, tenho postado essencialmente fotos minhas e tenho feitos poucos pedidos de amizade e apenas para pessoas que conheço, com certeza alguém acedeu ao meu perfil duma forma maliciosa, é a unica explicação que encontro, porque tenho tido imenso cuidado com este perfil que criei a 4 de fevereiro. Já no último fevereiro de 2019 esta rede social fez o mesmo com uma conta que tinha desde 2008 onde tinha amigos, conhecidos, familiares, ex colegas de escola e de universidade, de clientes e etc. Alegaram infração das suas diretrizes mas não encontro explicação para tal, perdi o acesso a páginas de trabalho e a grupos, pelo que vejo é extremamente dificil contacta-los sem estar ligado na rede social, não encontro endereços electrónicos nem números de telefone além de não parecer existir escritórios em Portugal, tinha uma segunda conta e uma terceira também com fins de amizade e ao mesmo tempo profissionais e também foram desativadas sem explicação. Tentei criar uma conta de inicio e das três vezes que tentei todas foram eliminadas, é bastante frustrante esta situação na verdade, esta última criada a 4 de fevereiro de 2020 durou até ontem dia 24 de fevereiro de 2020... Tenho pesquisado e pelo que vejo há muitas situações semelhantes em Portugal, esta gente não pode ficar impune aos direitos das pessoas porque já parece que estamos antes do 25 de abril. Em tempo de quarentena por causa do Coronavirus ou Covid19 como mantemos o contacto com os amigos e familiares?

Gonçalo Silva