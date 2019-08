Recursos e património

Nos últimos tempos, tem vindo a público que a Afavias esteve a laborar na Ribeira dos Socorridos, sem licença e quase às escondidas, a partir e a picar pedra para a sua actividade na c. civil. Entretanto, também foi publicado pelo DN que a Tecnovia teria furtado pedra na Ribeira da Madalena. A Senhora Presidente da Câmara da Ponta do Sol declarou que a Tecnovia está a extrair pedra daquela ribeira há vários anos.

Há dias, passei em S. Vicente, de carro, avistei maquinaria e montes de pedra picada à borda da ribeira. Continuando a descer e mais tarde a subir, observei que a ribeira, pelo menos nalguns lugares, está limpa de pedras. Será isto normal? Parece-me que as margens da ribeira estarão descalçadas. Convém que alguém experiente na matéria faça uma inspecção ao que se passa nesta ribeira.

Passando na Serra de Água ou Meia Légua, talvez, observei que está colocado um tapume em grande extensão na berma da ribeira para que os transeuntes não possam ver o que se passa lá dentro. O que estarão a fazer ali em segredo? Quem é que se acha dono daquela ribeira?

Recentemente, fomos informados que o Governo Regional vai alcatroar uma estrada a pique, das Ginjas, S. Vicente, até aos Estanquinhos, no Paúl da Serra, em plena floresta laurissilva. Esta estrada foi aberta nos anos 80, mas, entretanto, a situação mudou. A floresta laurissilva passou a ser património da Humanidade, declarada pela UNESCO, por ser uma floresta única no mundo. Nós, madeirenses, somos responsáveis por este património, que não é apenas nosso, mas é um bocadinho de verde importante do nosso planeta. Há notícias que está a decorrer um estudo de impacto ambiental, mas o Presidente do Governo Regional já afirmou que a obra irá concretizar-se, porque tem mandato para isso. A Secretária Regional do Ambiente ainda não se pronunciou sobre este assunto. Talvez esteja de férias.

No Chão da Ribeira, vale lindíssimo no coração da laurissilva, vai ser possível fazer mais construções, obedecendo a determinadas regras. Há muito que os negociantes do turismo anseiam por esta oportunidade. Tenho medo do que poderá acontecer no Chão da Ribeira. As regras vão ser acatadas, fiscalizadas e conduzidas de modo a não desvirtuar este lugar lindíssimo? Quando Zarco chegou à Madeira com os seus companheiros de navegação já cá estavam as montanhas, as nascentes, as ribeiras e a floresta laurissilva, que foi sendo devastada e reduzida e só existe actualmente na Costa Norte. Vamos preservar o nosso património e os nossos recursos naturais? Ou vamos continuar a destruir irresponsavelmente? Nós tivemos a dita de nascer nesta terra abençoada com floresta e águas límpidas e temos obrigação de cuidar deste património que herdámos e devemos deixar de herança aos vindouros, àqueles que virão depois de nós.