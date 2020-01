Recuperação sustentada

No artigo que escrevi com o título: Novo ciclo e o DIÁRIO publicou no dia 04/12/19, afirmava que era determinante a obtenção de 2 vitórias, ante o Santa Clara e o Boavista, para encetarmos uma recuperação afim de dobrar o Ano de 2019 e entrar em 2020 com 17 pontos, que possibilitaria encarar a época 2019/2020 com um optimismo moderado, mas com alguma tranquilidade.

O que aconteceu foi um empate e uma vitória que valeram 4 pontos, que adicionando aos 11 já conseguidos perfizeram um total de 15, causando alguma apreensão em relação a Janeiro/20, porque o calendário do GLORIOSO MARÍTIMO, assumia contornos de elevada dificuldade.

A vitória averbada por 1/0 ante o Rio Ave no passado Domingo permitiu atingir os 18 pontos - estamos a 3 pontos do 5º e a 5 pontos do 17º - que nos conferem outra motivação relacionada com o desenrolar desta época.

No próximo Domingo recebemos no Caldeirão o Vitória de Guimarães que ocupa o 5º posto e podemos alcançar em caso de vitória a mesma pontuação do antagonista, o que representará uma recuperação gradual e sustentada rumo ao final da época.

Vamos TODA(O)S apoiar o MARÍTIMO, porque nesta fase é crucial que esse apoio se faça sentir de forma entusiasta e inequívoca, extravasando durante todo o jogo a: ALMA MARITIMISTA!

VIVA O MARÍTIMO!

BOM ANO 2020!

José Ilídio Baptista Martins