Recordações da queda do regime

Faz por estes dias 46 anos. Vim à Madeira já como aspirante a oficial miliciano. Tinha jurado bandeira no dia 25 de março. No dia 20 de abril, na Camacha, numa loja de roupa, o dono questionou-me sobre a situação no quartel. Surpreso com a questão, pois não era normal naquela época falar de política, respondi que estava incerta face ao golpe ocorrido no dia 16 de Março. Ele retorquiu que dada a personalidade e o prestígio do Spínola era provável que algo pudesse acontecer. Pareceu-me ser um senhor muito atento à situação política. No dia 22 na EPAM, no Lumiar, fui surpreendido com um convite para aderir a um golpe militar, feito por antigo colega de estudos académicos, no Instituto Comercial de Lisboa, claramente anti regime. Mostrei alguma relutância argumentando com as consequências do golpe das Caldas e também porque ao fundo da parada, onde esta conversa ocorria, um capitão observava-nos atentamente o que achei algo estranho. Acabou por chamar precisamente este oficial que afinal era o elemento de ligação com o MFA e que confirmou a conversa do meu colega. Face à renovação do pedido anuí. Nas noites de 22/23, após o jantar, os contactados reuniram numa casa particular, próximo do quartel, onde o António Reis, mais tarde figura proeminente do PS e da maçonaria, falou dos objetivos políticos do golpe: guerra colonial, democracia e isolamento internacional do país, foram os temas fortes, afinal os mesmos dos líderes estudantis. Na reunião da noite de 23 este camarada, de forma surpreendente, revelou alguma incerteza quanto à natureza ideológica do golpe referindo que podia ser ainda mais para a direita do Marcelo Caetano na direção dos ultras, Kaulza e Tenreiro. Mas rematou logo: “camaradas pior do que está não fica” o que significava forte determinação em participar. O objetivo mínimo era agitar as águas estagnadas e podres do regime. Na noite de 24 não houve reunião e fomos informados para recolher às 10H00. Equipámo-nos com a farda de combate e G-3 e aguardamos. Cerca da meia- noite o capitão veio revelar que o objetivo do golpe era a tomada da RTP. Depois foi uma canção na rádio que anunciou o início do golpe. Recebi a ordem que iria ficar na defesa do quartel numa posição de onde assisti, cerca das três da madrugada, à saída das tropas que tomaram a RTP. A segurança da estação de televisão era constituída apenas por dois guardas da PSP. O regime estava mesmo podre. Eram cinco da manhã quando me preguntaram se queria descansar. Aproveitei porque afinal nada estava a acontecer. Lisboa estava calma nem um tiro. Tudo parecia normal. Comecei a interiorizar que o golpe tinha falhado. Dormi de forma intranquila, com a G.3 e acordei sobressaltado, cerca das 7H00, com um barulho pouco habitual. Fui a correr ver o que se passava e deparei-me com centenas ou talvez milhares de pessoas entusiasmadas, a pé, em direção ao centro da cidade onde ainda decorriam operações militares visando a queda do regime. Não saímos durante quinze dias porque estávamos de prevenção. Apenas fui à RTP, duas ou três vezes, fazer segurança onde o pessoal de forma simpática nos proporcionou, através de vários canais estrangeiros em simultâneo, flimes pornográficos e a cores, as primeiras duas grandes novidades do regime que estava a nascer.