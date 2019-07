Sou colaborador de uma casa madeirense com mais de 20 anos na área dos materiais de construção e é com muito receio que vejo a entrada da Leroy Merlin na Madeira. Os nossos políticos com passividade ou não não querem saber de nós, querem é obra!

Parece que não se lembram quando o AKI abriu quantos colegas meus foram para o desemprego e empresas fecharam.

Tenho deles que estão desempregados há mais de 10 anos. Mexam-se mas é antes que seja tarde!

Jota