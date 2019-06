Real aparição ou suposição?

Um tsunami chamado Deus abateu-se sobre os três pastorinhos que viviam pastoreando o seu gado. E logo essas três crianças tão pequenitas, paupérrimas, analfabetas e num lugar fora de qualquer lugar-comum, um lugarejo perdido no tempo e no espaço, onde, em jeito de um super show de raios laser é prenúncio de uma Senhora, vestida de branco, mais brilhante do que o Sol, a surgir sobre uma azinheira, como se, se desprendesse do céu para vir ao seu encontro.

Intensas experiências místicas foram vividas até à exaustão naqueles tempos, em que o mundo se abatia sob uma guerra de inexplicável crueldade e que se preparava para viver uma revolução sanguinária, como viria a ser a revolução bolchevique.

A mensagem de Nossa Senhora tem uma forte carga política e na terceira aparição deixa um apelo aterrador, cheio de acontecimentos surpreendentes, misteriosos, dramáticos, metafísicos, com efeitos especiais e com uma visão global dos acontecimentos mais relevantes da história do século XX. Fala da primeira guerra mundial e do seu fim, da segunda guerra mundial, devastadora, iniciada por uma das expressões máximas do diabo na terra, Hitler, seguida de atmosférica arrasadora, como se o céu se transformasse num cogumelo vermelho, devido ao impacto das bombas atómicas em Hiroxima e Nagasáqui. Por fim o comunismo ateu e a guerra fria.

Segredos, mistérios, embaixadas celestiais, especulações financeiras, burlas ou milagres, enchem a imprensa de então, muito controlada pelos ideais republicanos e lojas maçónicas. Enfim, sentem chegada a ameaça do sobrenatural ao poder laico...

Quando já tudo parecia desabar, chegou o fatal dia 13 de outubro de 1917, em que até o Sol bailou, rodopiou, ao meio-dia, perante o olhar atónito e aterrado de milhares de peregrinos.

Com uma tão grande multidão não foi mais possível sonegar, até porque o repórter estava lá – Avelino de Almeida, tão bom jornalista como homem céptico, embora muito sério no seu trabalho de escrever sobre os factos, e a sua crónica sobre o que viu saiu na primeira página de O Século, comprovada pelas fotos de Judah Ruah, um judeu e um brilhante fotógrafo, seu companheiro de trabalho. Foi um feito irreversível, para além de ser de origem divina, a verdade já circulava de lés-a-lés do país.

Quem nos dá conta de tudo isto e muito mais é Manuel Arouca no seu livro JACINTA – A PROFECIA. Esta obra não é só a biografia de um dos três videntes de Fátima, mas vai além dos factos contados ao longo dos tempos. Reconstrói os ambientes, devolve-nos à memória a vida no país rural de então, leva-nos numa viagem através da capacidade humana de resistir, sobreviver em nome da fé, acreditar e confiar.

Sem rodeios, frontal e elegantemente irónico, Manuel Arouca reconstrói esta história, de uma forma profundamente humana, muito fresca, elegante, com um fantástico sentido de humor e também muito amor à verdade, frontalidade e dom de comunicar, como já nos habituou nos seus muitos trabalhos e documentários.

Por mais que já tenhamos lido sobre o tema, se nada dele soubermos ou se tivermos dificuldade em acreditar na veracidade destes factos, é um livro encantador que nos conduz cem anos atrás, com cenários semelhantes a cenas do nosso quotidiano, em que o homem deus insiste em querer destronar, minimizar ou ridicularizar o Deus que se fez Homem.

A história repete-se, a forma como é contada é que muda, tal como os protagonistas e os cenários. Mas na sua essência nada se altera, talvez porque Deus é o princípio e o fim, o autor e o senhor da História, O Caminho, a Verdade e a Vida.

Maria Susana Mexia