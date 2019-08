Rali no Funchal

A iniciativa do rali dentro do Funchal na quinta-feira é uma situação inaceitável. Como podem fechar estradas, aliás, as estradas principais, porque já há tantas estradas fechadas aos automóveis e criar um caos principalmente para quem trabalha e na hora de ir para casa levar 1 hora da 5 de Outubro às Madalenas com um bebé no carro como eu levei. Depois, a via rápida toda parada devido ao trânsito. Pessoas a correr para tomar o autocarro que ficava fora do alcance das pessoas. Tanto lado para fazer essa iniciativa mas acham piada de fazer confusão na vida das pessoas. Existe situações tão graves para resolver na parte da educação e principalmente na saúde e como sempre à outras prioridades.