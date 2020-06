Racismo português ou racismo à portuguesa

Hoje acordei a pensar neste tema do racismo e dei-me conta que se calhar somos todos racistas, uns com os outros, racistas sociais acima de tudo! Racistas, com os espertos, ricos, pobres, intelectuais, empresários, políticos, refugiados, com desempregados, com os empregados, com os governantes, ... etc, etc .... com o passado, com presente e com o futuro! ... com outros, connosco e com Todos! ... PS: somos acima de tudo invejosos, mesquinhos, pequeninos, frustrados, recalcados, etc ... e sonhamos com o Euromilhões todos os dias ... etc ... “mas apesar de tudo somos um nobre povo!” (Palavras do meu amigo Palma”) Excelente por sinal ... Viva Portugal ????Nação Infinita Valente Imortal!