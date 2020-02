O fenómeno do racismo no futebol não é novo. O que existe é falta de coragem para o disseminar, assim como a violência nos estádios, nas situações mais bizarras aos olhos de todos, como se de uma selva se tratasse.

O abandono do avançado do Porto, Moussa Marega, no jogo entre Vitória de Guimarães e Futebol Clube do Porto, seria um bom princípio para erradicar definitivamente os insultos e cânticos racistas dos estádios de futebol e não só, mas na sociedade em geral.

A coragem de Marega em poucas horas fez despoletar uma onda de indignação e solidariedade em torno de uma questão que há muito, outros países resolveram e sem o uso da força, como Inglaterra, Alemanha e que outros lhes seguem o caminho. Estranho é, serem estes dois países os mais conservadores no passado e com as transformações sociais viraram a página, com ajuda de grandes referências mundiais que, sofreram na pele a discriminação racial, custando-lhes a própria vida e liberdade, como os Ativistas Mahatma Gandhi, Luther King, Nelson Mandela e tantos outros, ou outros monstros da música não negros, como Roger Wathers, antigo vocalista dos Pink Floid, Phil Collins dos Génesis, Sting e tantos outros que ainda hoje não conseguiram ver o seu sonho realizado. “Erradicação do racismo e desigualdades nas sociedades modernas”.

Voltando ao caso. O que nós temos na sociedade Potuguesa é: blá, blá blá e nas práticas zero. Os adeptos do Vitória de Guimarães são tão ignóbeis, que até se esqueceram que têm um dirigente desportivo negro chamado Neno, de origem cabo-verdiana e que no passado foi internacional e guarda-redes do SLBenfica, que deu o seu contributo ao mais alto nível ao futebol Portugues, para não falarmos de outros grandes jogadores míticos luso Africanos que tanto enalteceram o nome de Portugal pelo mundo fora: Eusébio, referência mundial, Mário Coluna, Matateu, Alhinhos e tantos e tantos outros, que honraram a camisola da Seleção Portuguesa e seus clubes, que ainda hoje prevalece com novas gerações.

Após este triste acontecimento no abandono de Marega do jogo, não faltaram alguns desavergonhados do futebol a tentar fazer tábua rasa sobre o assunto. O presidente do Vitória veio com aquele discurso de uma no cravo outra nas costas, a FPF há muito que assiste a esta pouca vergonha, até porque o seu presidente assiste a todos os clássicos, mas usa de um discurso de boca calada, surdo e mudo.

Os políticos? Esses nem vê-los, porque alguns têm a sua cor clubística e não há clássicos que também não sejam convidados. Por isso, está visto! Com um Primeiro Ministro de origem Indiana, uma Ministra da Justiça Luso Angolana, Magistrados com origem das ex Colónias e Europeias, não há lugar a uma mensagem pedagógica que fosse?

À parte do Moussa Marega, dirijo-me aos arruaceiros, vândalos, racistas e outros animais com essas características: «sociologicamente, não existe cores, mas sim etnias e humanos.» Mas daí não vale a pena, porque já dizia o velho ditado: «lavar a cabeça a burros é gastar tempo e sabão.»

Nós por cá na Região, não temos este fenómeno com a dimensão das grandes Metrópoles, mas de vez em quando, lá vamos ouvindo um ou outro ignorante, aqui, ali, que talvez queira um pouco de atenção e se queira rever e ser conhecido pelas piores razões. «Diz por vezes a voz do povo: «Coitado se calhar vem despejar as mágoas da semana para o futebol,» mas uma coisa é certa: bastava que a Policia convidasse a sair do local do jogo e caso não saísse, algemá-los em caso de recusa, para que todos o pudessem ver a passar vergonha, mas a selvajaria é tanta, que nem se quer respeitam crianças, mulheres, entidades e por vezes alguns até têm um pouco de negro na sua origem e desconhecem!

