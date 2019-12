Quo Vadis CDS

É confrangedor acompanhar a capitulação do CDS rumo à extinção. Um partido de oposição vende-se a um governo a troco do emprego dos seus três mais destacados dirigentes. Com uma bancada parlamentar de dois deputados, o terceiro preside e como tal não intervém, roça o ridículo o amolecimento de quem há seis meses parecia querer virar a Madeira. Pior é a prestação dos dois governantes centristas. Dois meses e nada. Nada de nada. Como se durante toda a vida não tivessem tido sonhos que um dia desejassem tornar realidade. Então o programa do CDS nada tem prevista para a economia e para o mar ? Uma única medida que seja ? O CDS está no governo para fazer número e dali não vai sair nada. Que eu esteja enganado, mas parece não saberem o que fazer. As secretarias regionais que lhes foram entregues são apenas para se entreterem. O CDS agora nem é governo nem oposição. Existe uma nova direita ideológica, coisa que o CDS nunca soube ser. Era apenas contra o PSD.

Joaquim Vasconcelos