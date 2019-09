Na semana em que todos temos de decidir em quem votar venho através do Diário deixar quatro questões que gostaria de ver respondidas por quem de direito .

1-As já celebres jaulas marítimas serão ou não colocadas no Concelho da Calheta? Porque até hoje o Dr. Humberto Vasconcelos não elucidou a população? Medo? Eleições? Haverá discussão pública ou será na linha do “quer queiram, quer não”?

2- Estrada nas Ginjas – o apressado “estudo de Impacto ambiental” anunciado pela Dra. Susana Prada quando se viu confrontada pelo “quer queiram, quer não” será mesmo para cumprir ou a decisão unilateral do Dr. Miguel Albuquerque prevalecerá?

3- Ribeiras – irá manter-se esta politica do “deixa andar” por parte do Governo que assiste impávido e sereno ao lapidar dos leitos sem nada fazer? Os infractores serão punidos ? E no futuro como será?

4- Listas de espera na Saúde – vão encarar de frente o problema em vez de como se assiste desde há meses para tentar disfarçar esta horrível situação todos os dias aparecer na C. Social o Dr. Pedro Ramos com isto e aquilo e entretanto milhares de madeirenses aguardam em casa por uma intervenção?

Julgo que as respostas as estas questões são do interesse da maioria dos madeirenses e no fundo deveriam ser dadas respostas atempadamente e não mais uma vez sermos confrontados com a politica do facto consumado tão do agrado de quem gosta como antigamente do “quero , posso e mando “ a exemplo daquele que se intitulava como o Único Importante?

Adolfo Silva