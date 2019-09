Esta seria mais uma frase na linha do que há uns anos atrás nos habituámos a ouvir do poder e daquele que se intitulava o UI – Único Importante. Lembram-se?! E há conta dessas e de outras levou-nos para o buraco que todos sentimos e ainda pagamos. E eis que há dias foi recuperada por quem nos vendeu uma Renovação e que todos aqueles tiques de autoridade e de desprezo pelas ideias dos outros estariam postos de lado. Ah! Povo enganado. Desde a remodelação do Governo que vimos assistindo a um excesso de autoritarismo e de frases que todos queríamos esquecer e foi sol de pouca dura a dita Renovação. Aliás, causa pena ver governantes a fugirem de falar aos madeirenses sem esconder nada. Exemplos? Que dizer do comportamento do Secretário da Agricultura e Pescas em relação às celebres jaulas para colocar no Concelho da Calheta? Sim estão prontas ( no Caniçal) a serem colocadas e vamos ver o que acontecerá a seguir às eleições . Sejam honestos e falem verdade às pessoas. O que dizer da estrada nas Ginjas? Sra. Profª Dra. Susana Prada acha que o tal estudo terá qualquer peso na decisão quando o Presidente já afirmou que vai fazê-la “ quer queiram , quer não”? Lamentável esta postura. Será por isto que os convites para debates foram rejeitados ? De facto percebo a enorme vontade de mudança que anda a pairar na Madeira.