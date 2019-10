Perante tantos reparos, e com toda a razão que a campanha eleitoral tem sido Tancos, Tancos, Tancos, lamento que o PS se oponha a uma reunião urgente da conferência de líderes na AR para se marcar um debate sobre o assunto e assim terem mais tempo para discutir, por exemplo, um tema tão importante como o quadro macro-económico. E sobre este tema, o PS podia ser mais arrojado pois até tem nos seus quadros aquele a quem chamam o Ronaldo das Finanças e que até já veio acusar o PSD de não saber fazer contas. Ora como quem não deve não teme, Rui Rio desafiou-o para um debate com aquele com quem conta para essa pasta, Joaquim Sarmento. Por azar, Centeno, que para ser Ronaldo lhe falta a coragem deste, fez birra alegando que como candidato a deputado só discute com outros candidatos. O que ele não contava era que Rui Rio lhe propusesse em alternativa o seu candidato a deputado Álvaro Almeida, co-autor do tal quadro macro-económico. Pelos vistos, passadas 48 horas ainda não deram resposta. Postas assim as coisas com exemplos e clareza ao alcance de qualquer cidadão eleitor mesmo leigo na matéria, chega-se à conclusão que afinal o tema Tancos. parece que até dá jeito a António Costa para se fazer de vítima, e desta forma deixarem de ser discutidos assuntos que todos nós gostaríamos de ver debatidos e até mais sérios para o nosso futuro.