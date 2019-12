Quem está por trás de Greta?

Há quem aplauda a Greta Thunberg. Há quem a ache uma iluminada. Eu não. Pelo contrário. Acho até que lhe estão a dar atenção e mediatismo exagerado que é isso que ela quer. E pasmo com as constantes notícias que leio e ouço sobre ela.

Por exemplo eu interrogo-me onde ela vai arranjar dinheiro para pagar as constantes viagens à volta do Mundo que se farta de fazer. Ela é “Tá- ki-tá-li-acolá”. Hoje está nos EUA, daqui a uns dias está em Portugal, logo a sair está em Espanha. Antes disso sei, pela comunicação social, que ela discursou no PE, na Assembleia Geral da ONU. Mas para chegar a esses sítios é preciso dinheiro para pagar as viagens (mesmo não sendo de avião, é preciso comer e beber- e não é pouco). Depois leio na Comunicação Social que a miúda (que tem 16 anos) abandonou a escola para passar a viajar pelo Mundo a defender a causa ambiental, a ecologia e os direitos dos animais. São os pais, que são classe média-alta quem lhe paga todo esse protagonismo para ela andar a “polir cadeiras” como se diz em Portugal, em vez de se preocuparem com a educação e formação da filha? Não acredito Então como é? Na Suécia, um dos países mais desenvolvidos do planeta, de onde ela é natural, os jovens e adolescentes não são obrigados a frequentar a escola? Em Portugal a escolaridade obrigatória só acaba no 12º ano. Pelos vistos na Suécia não há lei que impeça os adolescentes de faltar às aulas para viajarem de veleiro à volta do Mundo, e fazerem greves pelo clima à porta do Parlamento. Não concordo.

A Greta Thunberg faz-me lembrar o Saul, um miúdo que antes dos 10 anos de idade era cantor, não frequentava a escola e cantava o “bacalhau com alho” e que à custa do bacalhau, e das imitações baratas do Quim Barreiros, chegou aos top’s. A Greta não sei (nem me interessa saber) onde chegará. Mas que por trás dela se escondem poderosos e ocultos lobbies não tenho dúvidas. Por isso lamento todos os palcos e toda a cobertura mediática que lhe tem sido feita. E acho que a menina devia voltar para a escola que é o lugar onde os jovens como ela devem andar.