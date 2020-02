Que segredos pode uma máscara esconder?

Na euforia do carnaval são inúmeras as máscaras que povoam as montras das superfícies comerciais. Umas bonitas, outras horrorosas e outras, pedaços de surpresas muito prazenteiras. Dei então por mim a pensar no ou nos segredos que cada uma máscara pode esconder e isto deixou-me a um tempo curiosa e apreensiva.

A meu ver, as máscaras pertencem à classe silenciosa do ou dos mistérios que escondem no corpo de quem as transporta: ansiedade, falta de coragem, provocação, tristeza profunda e ainda objectivos não realizados Meu Deus, que oceano de incertezas ou desilusões! Por detrás de cada máscara, pode viver um turbilhão de sentimentos, do que não se é mas que, gostaríamos que fosse.

Era bom, mas mesmo muito bom, que ninguém tivesse de se esconder numa máscara para exprimir sentimentos e anseios inerentes ao ser humano. A realidade existe mesmo e vai continuar escondida atrás de uma máscara. Camuflá-la, será a resolução do problema?

Que o carnaval possa ser a vivência de momentos muito sãos e divertidos! Vamos fazer por isso. Bom carnaval!