“Que país, que país é este”?

Portugal é uma país que recorre à máscara que melhor e mais lhe convém para satisfazer compromissos. É um país “solidário com os anseios do povo catalão” e isso demonstra-o as “Feiras Medievais” que faz por todo o território, e vestidos e armados a rigor, para nos lembrar as nossas lutas com Castela, e claro, as vitórias alcançadas com tanto herói à frente delas. Anima-nos. Portugal não é um país que se recomende para viver defendido, e isso ficaria demonstrado se Carles Puigdemont, em vez de se refugiar na Bélgica, se se tivesse refugiado em terras “libertas” lusas, já teria sido extraditado para Espanha mal lhe fosse exigido e imposto pelos governantes e soberanos franquistas, aos nossos submissos governantes, do modo de ser português. Envergonha-nos. “Visca Portugal, lliure i sobirano”... ajoelhado!