Que aconteça Natal

O uso da tecnologia ao nosso dispor é,cada vez mais,uma pegada incontrolável,goste-se ou não.Por muitos registos que se façam ( fotos,vídeos,...para mais tarde relembrar) nunca serão tão valiosos quanto a possibilidade de usufruirmos dos momentos.E,infelizmente, começamos a ficar reféns da tecnologia...

Por estes dias surgirão em todas as redes sociais posts,postais de Boas Festas e de Próspero e Feliz Ano Novo que,à distância de um clic, substituirão tantas chamadas telefónicas,tantos abraços,tantos rasgos de afectos...Algo mudou e não foi, necessariamente, para melhor.

Quando o Menino Jesus foi dando lugar ao velhinho de barbas brancas,o Natal começou a perder a sua verdadeira essência.

A magia criada à sua volta foi literalmente engolida pelo consumo desenfreado,pela corrida às compras em todos os locais de comércio.Compra-se tudo.Porém,o que nos faz ,realmente,falta não está à venda...

A festa da Família transformou-se na festa comercial.E,a cada ano,a história repete-se.Com maior ou menor visibilidade,mas nem por isso com maior ou melhor significado.

Por “entre os pingos da chuva”,às vezes até nos lembramos que há pobres,famílias carenciadas,desempregados,pessoas com fome...Logo,logo,o nosso espírito solidário nos empurra apressadamente para aquela caridadezinha que só aparece no Natal.No cabaz levamos o pão que alimenta o corpo,mas esquecemo-nos do pão que aquece a alma:o carinho,o abraço,a esperança e a mão estendida que deixamos adormecer durante os outros trezentos e muitos dias do ano.

Todos os grandes gestos se esgotam na mediocridade quando não são sustentados por atitudes genuínas.O Natal não pode nem deve ser apenas isto...

Que, em cada um de nós,O verdadeiro Natal aconteça!