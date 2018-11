Quando Abril acabou em Novembro

A memória histórica de Abril de 1974 e com tudo o que representou, permanece e jamais será esquecida. O sonho e os avanços proporcionados, no seguimento do pronunciamento militar em 25 de Abril de 1974, acabaram com o golpe em 25 de Novembro de 1975. Os seus mentores são conhecidos e, na área militar teve como primeira figura, Ramalho Eanes: « O 25 de Novembro é a reposição do espírito do 25 de Abril»(!), disse.

Nem espírito, nem alma, nem nada que se aproxime. Ao invés, traduziu-se na liberdade de as castas familiares enriquecerem e de os trabalhadores empobrecerem.

O 25 de Novembro estrangulou a democracia de essência popular. O Povo continua a reconhecer, assinalar e a festejar cada 25 de Abril que avança no calendário. O antagónico 25 é significativamente ignorado!, E as consequências deste 25 de Novembro aí estão e estarão para continuarem a deixar um rasto de profundas e obscenas desigualdades sociais, de fome, de indigência sem abrigo e por aí fora. Tudo isto é visível à vista desarmada e só não vê quem não quer...!